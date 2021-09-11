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суббота, 11 сентября 2021 12:08

Пусть спустится на грешную землю — Вернидуб дал совет Малиновскому

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Пусть спустится на грешную землю — Вернидуб дал совет Малиновскому
Руслан Малиновский не слижком уверенно начал сезон. Фото: "Аталанта"

Главный тренер молдовского "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, о своем отношении к тому, что Руслан Малиновский обиделся на тренера сборной Александра Петракова за маленькое количество игрового времени в сборной Украины.

"Я так скажу. То, что он говорил с Малиновским – это в первую очередь Малиновского проблема. Пусть опустится он на землю грешную и думает не о себе, и том, что какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины.

Шевченко же не вызвал Буяльского, а Бульяский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь.

Надо прожить и это, нести это правильно, и выходя на ту же замену грызть землю, а не так, как вышел он, не обижая Руслана, в игре с Францией. Тогда лучше вообще не выходить. Сказать, что я не готов. А делать одолжение не надо.

Они же любят говорить в интервью, что любят Украину, родились в Украине. Ну тогда любите ее до конца, на деле. Выходите и грызите землю и доказывайте, что вы любите Украину. И вы ни на кого не обижаетесь, а готовы свою жертву принести в пользу команде, и в пользу результата сборной Украины", – сказал Вернидуб.

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Руслан Малиновский играет в Италии третий сезон. За все время он сыграл 70 матчей в чемпионате, в которых забил 16 мячей. За сборную Украины Руслан сыграл 43 матча и забил 6 голов.

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