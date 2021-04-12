ПСЖ сенсационно победил "Баварию"

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

13 апреля ПСЖ и "Бавария" сыграют во 2-м матче 1/4 Лиги чемпионов.

В Мюнхене игра завершилась сенсационной победой парижан - 3:2.

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Погода внесла свои коррективы в игру. На протяжении всего матча шел мокрый снег. Гости повели в 2 мяча к середине 1-го тайку. "Бавария" еще потеряла 2-х игроков из-за повреждения, но нашла в себе силы и отквитала 1 гол до перерыва.

2-я половина игры начала с атак мюнхенцев. Хозяева быстро сравняли счет и продолжали атаковать, чтобы победы. Но Килиан Мбаппе использовал одну из контратак и принес парижанам победу в гостях.

Игра ПСЖ - "Бавария" состоится на "Стад де Франц" в 22:00. В другом матче дня "Челси" сыграет против "Порту". 1-я игра между командами завершилась победой англичан -2:0. Оба матча пройдут на нейтральном поле в Севилье.