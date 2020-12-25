ПСЖ рассматривает 3 кандидата на пост главного тренера

Массимилиано Аллегри уже второй сезон без работы. Фото: REUTERS / Massimo Pinca / File Photo

Французский ПСЖ продолжает поиск главного тренера после отставки Томаса Тухеля.

Руководство парижского клуба рассматривает сразу 3 кандидата на пост наставника команды, сообщает Sky Sport Italia.

В перечне бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Тиагу Мотта. Последний выступал за ПСЖ в 2012-2018 годах. Однако его первый тренерский опыт, в 2019 году в "Дженоа", вышел неудачным: Мотта был уволен всего через 3 месяца после назначения.

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В чемпионате Франции ПСЖ идет на 3-м месте имея 35 очков. У лидера "Лиона" на один пункт больше.