ПСЖ определился с ценой на Мбаппе

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ готов продать своего лидера 22-летнего Килиана Мабппе за € 200 млн.

Приоритетным вариантом для парижан остается подписания нового контракта с Мбаппе, но руководство готовится к любому развитию событий. Соглашение Килиана рассчитано до лета 2022-го. Стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества, сообщает Get French Football News.

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В услугах футболиста заинтересован "Реал", который готов заплатить футболисту €100 млн, чтобы он не подписывал новый контракт с ПСЖ.

Летом 2017 года ПСЖ заплатил "Монако" за футболиста €180 млн.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Килиан Мбаппе забил 3 мяча в ворота "Барселоны" и фактически гарантировал выход команды в следующий раунд.