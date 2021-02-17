Мбаппе потавил себя рядом с Шевченко

Киллиан Мбаппе считается главной звездой ПСЖ. Фото Рейтер

В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё 1 гол в свой актив записал Мойзе Кин. У хозяев отличился Лионель Месси.

Как сообщается в Twitter OptaJoe, Килиан Мбаппе стал 3-м игроком в истории, который оформил хет-трик в ворота "Барселоны" в матче Лиги чемпионов. Ранее это достижение покорялось Андрею Шевченко и Фаустино Асприлье.

Шевченко сделал знаменитый хет-трик в ноябре 1997-го, когда "Динамо" Лобановского разгромило "Барселону" в гостях – 4:0 после домашнего триумфа со счетом 3:0.

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Ответный матч между ПСЖ и "Барселоной" состоится 10 марта в Париже. Действующим обладателем титула является мюнхенская "Бавария", которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла ПСЖ со счётом 1:0.