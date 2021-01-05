ПСЖ хочет подписать Рамоса и Месси

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Французский ПСЖ хочет пополнить состав форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и защитником "Реала" Серхио Рамосом.

Рамос заявил президенту "Реала" Флорентино Переса о намерении перейти в "ПСЖ", сообщил журналист Хосе Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

Парижане планируют построить топ-клуб с ним и форвардом "Барселоны" Месси в составе.

Капитан "Реала" намерена рассмотреть предложения других клубов. Он считает, что Перес хочет его ухода из "Реала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

В текущем сезоне ПСЖ идет на 3-м месте имея меньше на одно очко чем "Лион" и "Лилль".