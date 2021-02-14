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воскресенье, 14 февраля 2021 13:50

ПСЖ хочет бесплатно подписать одного из лучших вратарей мира

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ПСЖ хочет бесплатно подписать одного из лучших вратарей мира
Джанлуиджи Доннарумма всю карьеру провел в "Милане". Фото: Reuters

Французский ПСЖ хочет подписать вратаря сборной Италии и "Милана" 21-летнего Джанлуиджи Доннарумму.

Парижане хотят оформить переход в конце сезона, когда в голкипера завершится контракт с "Миланом", сообщает ESPN.

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Спортивный директор ПСЖ Леонардо уговаривает Доннарумму переехать во Францию. У вратаря заканчивается контракт с "россонери", потому ПСЖ может заманить Доннарумму солидным личным контрактом.

Агент футболиста Мино Райола просит у "Милана" €10 млн евро зарплаты за сезона, но клуб пока дает лишь € 7.5. Именно этим может воспользоваться французский гранд. €10 млн- зарплата, которую в футболе среди голкиперов получает только Ян Облак с "Атлетико". Портал Transfermarkt оценивает итальянского вратаря в €60 млн


В этом сезоне на счету Джанлуиджи Доннарумма 27 матчей за "Милан" во всех турнирах, в которых голкипера пропустил 31 мяч и 9 поединков отстоял на ноль.

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