"Милан" сенсационно проиграл в чемпионате Италии

Команда Стефано Пиоли рискует потерять лидерство. Фото: Gettyimages.com

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях проиграл "Специи" - 0:2.

1-я половина игры прошла без забитых мячей. В начале 2-й половины игры хозяева смогли забить дважды. Сначала Джулио Маджоре открыл счет в матче, а через 11 мин преимущество "Специи" удвоил Симоне Бастионе.

После поражения "Милан" остается на 1-й строчке в Серии А с 49 очками опережая "Интер" на 2 очка. Команда Антонио Конте свой матч против "Лацио" проведет 14 февраля.

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В следующем туре "Милан" ожидает дерби с "Интером". Игра состоится 21 февраля. Начало матча в 16:00.