Проверка чемпионов: чего ждать от сборной Украины в матче против Чехии

8 августа сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии.

Для наставника Украинской Александра Петракова это возможность поэкспериментировать, проверить молодых игроков и лучше познакомиться с футболистами команды.

Тренер уже отпустил часть футболистов. Руслан Малиновский должен набирать форму. Виталий Миколенко и Игорь Харатин имеют проблемы со здоровьем. Динамовцам Виктору Цыганкову, Илье Забарному, Сергею Сидорчуку и игрокам "Шахтера" Николаю Матвиенко и Тарасу Степаненко нужно готовиться к Лиге чемпионов. Матч за Суперкубок тоже не за горами. Петраков понимает потенциал и возможности этих игроков, поэтому не видит смысла их проверять. Сейчас тренер хочет проверить игроков, с которыми когда-то вместе работал.

Наставник сборной не откажется от своей схемы игры. Просто под эту модель будут пересматриваться новые игроки. Смогут ли они играть в такой футбол в перспективе дальнейших вызовов? Никаких экспериментов в матче с финнами и боснийцами уже не будет.

Получают возможность проявить себя новые футболисты. Довызваны в сборную игроки "Зари" Владислав Кочергин и Сергей Булеца, защитник "Шахтера" Ефим Конопля. Проверку пройдут футболисты, которые с тренером побеждали на молодежном Кубке мира. Точнее та часть, которая смогла перейти в большой футбол и обошла проблемы со здоровьем (Денис Попов и Андрей Лунин -Gazeta.ua).

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Должен дебютировать в национальной команде вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык. С ним разделит игровое время динамовец Денис Бойко.

На флангах защиты первые матчи за сборную сыграют Конопля и Виктор Корниенко. Они были основными игроками победной команды Петракова на молодежном Кубке мира. Первый матч за сборную сыграет игрок пражской "Славии" Тарас Качараба, который тоже имеет опыт работы с Петраков.

В середине поля свой шанс получают новички Кочергин и Булеца, а также игроки, которые играли меньше в матчах против Казахстана и Франции. Александра Зинченко искать свою роль в нового тренера. Игрок "Манчестер Сити" не убедил в матчей против казахов.

В матче не стоит ждать большого количества забитых голов и качества футбола

Впереди свой шанс должен получить Даниил Сикан. Роману Яремчуку нужно беречь силы на борьбу за место в составе "Бенфики". Для форварда "Шахтера" сейчас прекрасная возможность закрепиться в национальной команде.

Состав на матч с чехами имеет все шансы иметь привкус команды, которая победила на молодежном Кубке мира. Петраков хочет дать шанс своим бывшим подопечным: Ризык - Конопля, Качараба, Кривцов, Сирота, Корниенко - Макаренко, Зинченко - Булеца, Кочергин - Сикан.

Не стоит ждать от матча против Чехии какой феерии. Встретятся команды, которые исповедуют силовой футбол. Оба тренера будут много экспериментировать, поэтому вряд ли мы увидим большое количество голов.

Матч Чехия - Украина начнется в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте. В двух последних матчах сборная Украины сыграла вничью 1: 1 против Казахстана и Франции.