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Петраков объяснил, почему отпустил игроков "Динамо" и "Шахтера" перед матчем с Чехией

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Петраков объяснил, почему отпустил игроков &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; перед матчем с Чехией
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины 64-летний Александр Петраков поделился ожиданиями от матча против Чехии.

Наставник Украине накануне матча развел, почему отпустил часть игроков "Динамо" и "Шахтера".

"Впереди Лига чемпионов - серьезное соревнование. Ко мне обратился "Шахтер", чтобы я отпустил трех игроков. Я сказал, что после матча буду решения принимать. И принял решение также отпустить трех игроков "Динамо", чтобы не было кривотолков никаких.

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Я позвал ребят, они все знали. Чтобы не было в команде никаких других разговоров, образ каких-то. Вот таким образом я сделал, хорошо?

Во-первых, я увидел, что ребята устали. Это прежде всего - они просто устали. Я это увидел. А просто везти игроков, чтобы они были просто в составе коллектива еще три дня, грузить - хотел, чтобы ребята побыли со своими семьями. И я увидел, что лучше их не трогать сейчас.

Пусть идут в свои клубы, отдохнут. Были тяжелые два матча. Поэтому я их отпустил.

В этом матче результат очень важен для меня, для ребят. Будем играть решающую встречу 9 октября в Хельсинки. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра, - сказал Петраков на пресс-конференции.

Матч Чехия - Украина состоится 8 сентября. Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
В двух предыдущих матчах Украина сыграли вничью с Казахстаном и Францией.

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