Провел на поле 9 мин. Украинский легионер опозорился в первом матче чемпионата Франции

Данило Игнатенко провалил дебют в Лиге 1. Фото: ФК "Бордо"

Украинский полузащитник "Бордо" 25-летний Даниил Игнатенко неудачно начал выступления в чемпионате Франции.

В матче против "Реймса" Игнатенко провел на поле только 9 мин.

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Украинец начал матч в запасе, а на поле вышел во втором тайме при счете 0:4 в пользу соперника.

Арбитр Антони Готье выгнал новичка жирондинцев за подкат против Максима Бузи. Решение судьи выглядит сомнительным - Игнатенко подгибал ноги и едва коснулся игрока "Реймса", который картинно упал и начал изображать муки.

Даниил Игнатенко является воспитанником "Металлурга" Запорожья. Его контракт принадлежит "Шахтеру". Футболист играет на правах аренды за "Мариуполь", "Ференцварош" и "Днепр-1". "Бордо" проиграл "Реймсу" - 0:5. Команда украинца занимает предпоследнее 19-е место.