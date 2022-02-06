Нападающий сборной Украины не хочет возвращаться в "Шахтер" после аренды

Даниил Сикан. Фото: ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан желает поговорить с руководством клуба о своем будущем.

Об этом заявил сам форвард донецкой команды, сообщает Meta-ratings.com.ua.

"После аренды в "Ганзе" я должен вернуться в расположение "горняков". Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть", - сказал Сикан.

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Даниил поведал и о том, как он попрощался с главным тренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально", - уточнил футболист.

В немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона. В активе Сикана 4 матча за национальную сборную Украины, один гол.