Нападающий сборной Украины не хочет возвращаться в "Шахтер" после аренды

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан желает поговорить с руководством клуба о своем будущем.
Об этом заявил сам форвард донецкой команды, сообщает Meta-ratings.com.ua.
"После аренды в "Ганзе" я должен вернуться в расположение "горняков". Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть", - сказал Сикан.
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Даниил поведал и о том, как он попрощался с главным тренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
"Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально", - уточнил футболист.
В немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона.
В активе Сикана 4 матча за национальную сборную Украины, один гол.
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