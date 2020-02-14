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пятница, 14 февраля 2020 12:50

Против олимпийского чемпиона из России открыли дело из-за допинга

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Против олимпийского чемпиона из России открыли дело из-за допинга
Евгений Устюгов может потерять свою олимпийскую медаль полученное в 2010 году. Фото: рейтер

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новую допинговое дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.

Расследование дела против Устюгова началось в августе 2018 года. По информации журналиста Хайо Зеппельта, именно данные об этом спортсмена были изменены в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

IBU начало новое расследование в отношении Устюгова на основе его биологического паспорта. Пока спортсмен отстранен от всех соревнований.

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Устюгов Евгений Романович - российский биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года в массовом старте и бронзовый призер в эстафете 4х7,5 км, победитель 3 этапов Кубка мира, победитель малого зачете Кубка мира в масс-старте (2009-2010), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2011, двукратный вице-чемпион Европы.

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