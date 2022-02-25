"Прощай, агрессор. Я вам никогда не прощу". Агент Милевского покинул Россию

Спортивный директор российского клуба "Красава" украинец Александра Панков покинул свой пост.

Панков известен тем, что представляет интересы Артема Милевского. Работал с Евгением Хачериди, Дмитрием Чигринским.

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"Прощай, агрессор. Я вам никогда не прощу. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе", - написал Панков в Іnstagram.

Автор: Іnstagram.com/pankov_agent/

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.