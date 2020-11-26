Промоутер рассказал, когда Усик проведет следующий бой

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик планирует провести свой следующий бой к апреле 2021 года.

Промоутер боксера Александр Красюк заявил, что Усик хочет немного отдохнуть после боя с Дереком Чисорой.

"Усик упорно работал 8 месяцев, когда готовился к бою с Чисорой. Теперь ему нужно немного отдохнуть, позаботиться о своем теле и расслабить голову.

Надеемся, что Александр будет готов вернуться в апреле 2021 года. Мы также рассчитываем, что Энтони Джошуа будет рядом, чтобы выполнить правила WBO по обязательной защиты. Если нет, мы подеремся за вакантный титул с претендентом, предназначенным WBO.

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Даниэль Дюбуа? Хочется, чтобы мы могли сами выбрать оппонента на бой за вакантный титул. Перед тем как думать о Дюбуа или кого-то другого, нам нужно узнать победителя боя Джошуа - Пулев и понять его стратегию на будущее. Но я могу четко сказать, что мы будем старательно пытаться воспользоваться статусом обязательного претендента ", - сказал Красюк в комментарии Sky Sports

Александр Усик одержал победу над Дереком Чисорой единогласным решением судей в ночь с 31 октября на 1 ноября. Теперь украинский боксер является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа.