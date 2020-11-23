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понедельник, 23 ноября 2020 11:22

Усик отказался от крупной суммы ради боя против Чисоры

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Усик отказался от крупной суммы ради боя против Чисоры
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик отказался от почти $2 млн ради проведения боя с Дереком Чисорой.

Усик был вынужден согласиться на снижение гонорара, поскольку поединок проходил без зрителей.

"Не знаю, сколько Дерек там договорился, но я пошел на уступки, чтобы бой состоялся. Где-то 1,5-2 миллиона условных единиц сбросил. Не было зрителей и другие факторы.

Ситуация такова, что год я не боксировал, 8 месяцев тренировался, трижды начинал тренировочный лагерь", - сказал Усик в комментарии официальному YouTube-каналу.

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Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

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