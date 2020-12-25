Промоутер назвал возможных соперников Ломаченко

Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум рассказал о возможных следующих соперников украинца.

Арум ничего не говорит о перспективе реванша с Теофимо Лопесом.

"В Ломаченко была травма плеча, из-за чего он перенес операцию. Я хочу поговорить с ним в начале года, чтобы понять, что именно он собирается делать. Может, он захочет остаться в легком весе. Или же опуститься категорией ниже, где у него не было проблем. В втором полулегком весе является Мигель Берчельт, Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон - много достойных боксеров.

Если же Лома останется в легком весе, то мы сведем его в ринге с кем-то из молодых: Девином Гейни или Джервонтою Дэвисом. Это будет хороший бой. Но для начала мне нужно знать пожелания Василия на следующий год", - сказал Арум в эфире iFL TV.

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В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу.