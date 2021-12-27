Промоутер назвал дату реванша Джошуа - Усик

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа должен состояться в апреле 2022 года.

Промоутер британского боксера Эдди Хирн рассказал о подготовке ко второму поединку между боксерами.

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"Очевидно, нам нужно собраться вместе и назначить дату боя. Апрель реальная дата для проведения реванша, поэтому нужно определиться с местом проведения.

Эй Джей – боец, который бьется дважды в год, но иногда нам кажется, что было бы неплохо проводить по три боя в год. У нас были предложения из разных уголков мира, но, думаю, Великобритания примет этот бой.

Джошуа не хотел слушать все эти разговоры о возможном отказе от реванша. Все, что он хочет, это реванш с Усиком", - сказал Хирн в комментарии Boxing Scene.

В сентябре Усик победил Джошуа по очкам и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе. Украинец отобрал у Энтоне чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Британский боксер активировал опцию о проведении реванша. Второе сражение между боксерами должно состояться в первой половине 2022 года.