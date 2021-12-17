"Джошуа нокаутирует Усика в реванше" - Чисора

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Британский боксер Дерек Чисора уверен, что его соотечественник Энтони Джошуа уверенно победит чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Чисора считает, что Джошуа победит благодаря большей мотивации вернуть утраченные пояса.

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"Джошуа собирается нокаутировать Усика на этот раз. Это бой, который Энтони хочет провести и доказать, что может победить. Можете ли вы представить, что Джошуа выиграет этот поединок решением судей? Его после этого назовут великим бойцом? Энтони сейчас усердно работает и нокаутирует Усика в реванше", - сказал Чисора в комментарии Boxingnews 24.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года. Усик победил Чисору осенью 2020-го решением судей.