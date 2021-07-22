Промоутер Джошуа похвалил Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн похвалил украинского боксера Александра Усика.

По словам промоутера, не каждый боксер решится боксировать против Джошуа.

"Если честно, я думаю, что Энтони Джошуа нужно выразить огромнейшее уважение. Я знаю, что он мой подопечный, а я его промоутер. Но мне кажется, что он в очередной раз соглашается сражаться со всеми желающими. Не так много людей хотят драться с Александром Усиком. Это очередной обязательный претендент, с которым согласился подраться Джошуа.

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Я знаю, что мы постоянно называем эти имена, но посмотрите на резюме Джошуа: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Эрик Молина, Доминик Бризил, Владимир Кличко, Карлос Такам на недельном уведомлении, унификация с Джозефом Паркером, обязательная защита с Александром Поветкиным, Энди Руис, опять Энди Руис, Кубрат Пулев и Александр Усик. Это его серия.



Я всегда говорил, что Джошуа - боец, который готов драться где угодно и с кем угодно. Он желает сражаться с самыми лучшими и становиться лучше. Он постоянно улучшается. Это потрясающий бой, один из самых крутых в супертяжелом весе. Захватывающий поединок, который покажет большие цифры. Я верю, что Джошуа - лучший супертяжеловес в мире", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на домашней арене "Тоттенегма". Усик будет возможность завладеть тремя чемпионскими поясами, если победит Джошуа. Для Украинской это будет третий бой в супертяжелом весе. В предыдущем поединке Усик одолел Дерека Чисору единогласным решением судей.