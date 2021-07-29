Проклятие последних секунд - "Ворскла" покинула Лигу конференций

Юрий Максимов возглавляет "Ворсклу" с 2019 года. Фото: ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" вылетела из Лиги конференций.

Во втором раунде квалификации турнира команда Юрия Максимова уступила финскому "КуПСу". В Финляндии команды сыграли -2:2, а в Украине гости победили -3:2.

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В начале второго тайма полтавчане вышли вперед после точного удара Оливье Тилля. Гости тут же ответили своим голом, но Александр Скляр вывел "Ворсклу" снова вперед.

Гости смогли сравнять счет в матче уже в добавленное к матчу время. "КуПС" аналогично спасся от поражения в первом матче.

В овертайме хозяева остались в меньшинстве после удаления Богдана Кушниренко. Во втором овертайме финны смогли забить победный гол.

3 августа в квалификации Лиги чемпионов сыграет "Шахтер". Команда Роберто Де Дзерби померится силами со второй командой Бельгии "Гент". Первая игра состоится в гостях, через неделю команды сыграют в Киеве.