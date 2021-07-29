"Динамо" официально подписало воспитанника "Шахтера"

Владислав Кулач должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" объявило о трансфере форварда 28-летнего Владислава Кулача.

Соглашение будет рассчитано на два года и будет иметь опциею продления еще не год по соглашению сторон, сообщает официальный сайт киевлян.

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Кулач достался "Динамо" бесплатно, поскольку его контракт с "Ворсклой" завершился в конце прошлого сезона.

Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины прошлого сезона. В активе Кулача 17 забитых мячей.

Владислав Кулач является воспитанником "Шахтера", но не смог закрепиться в донецкой команде. На правах аренды играл за "Мариуполь", "Зарю", "Металлург" Запорожье "," Сталь ", в чемпионатах Венгрии и Турции. В составе молодежной сборной Украины провел 21 матч. 1 августа "Динамо" сыграет свой первый матч в чемпионате Украины против "Вереса". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.