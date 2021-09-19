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воскресенье, 19 сентября 2021 10:37

Принц хочет купить легендарный футбольный клуб

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Принц хочет купить легендарный футбольный клуб
В "Сент-Этьене" давно нет игроков уровня Платини. Фото: Reuters

Камбоджийский принц Нородом Равичок сделал предложение в размере € 100 млн за покупку клуба "Сент-Этьен", выступающего в высшем дивизионе чемпионата Франции. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на La Parisien.

Правление клуба ещё не ответило на предложение фирме, которая как раз занималась поиском инвестора для клуба. Обсуждения могут начаться в ближайшие дни, это предложение стало для руководства неожиданностью с учётом текущей финансовой ситуации.

Нородом считается общепризнанным франкофилом, а его дедушка был другом бывшего президента Франции Шарля де Голля. Принц является фанатом футбола и, как сообщается, надеется продолжить давние связи между Францией и Камбоджей, взяв под контроль один из исторических клубов французского футбола.

В текущем сезоне "Сент-Этьен", набрав 3 очка в 6 турах, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошедшее летнее трансферное окно клуб не сумел приобрести ни одного игрока.

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"Сент-Этьен" - десятикратный чемпион Франции, финалист Кубка чемпионов 1976 года. До перехода в "Ювентус" за клуб играл трехкратный обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини.

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