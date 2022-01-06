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пятница, 07 января 2022 07:11

Президент украинского клуба забил красивый гол

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Президент украинского клуба забил красивый гол
Григорий Козловский держит себя в хорошей физической форме. Фото: ФК "Рух"

Президент львовского клуба "Рух" 50-летний Григорий Козловский отличился эффектным мячом в праздничном поединке.

Во Львове прошел уже традиционный Рождественский матч, в котором сошлись команда друзей президента "Руха" и команда звезд украинского футбола, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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В составе первых выступали Паньков, Дидык, Мартынюк, Герасимюк, Романюк, Борис Баранец, Федецкий, Сапуга, Юрий Тлумак, Карабин и Козловский.

За команду звезд в этом году сыграли: Подкивка, Голодюк, Ощипко, Заставный, Завойский, Вербный, Чачуа, Фещук, Габовда, Гуцуляк, Вантух и Хиреш.

Поединок завершился поражением звезд 2:5 и, кроме прочего, запомнился голом-красавцем со штрафного в девятку от президента "Рух", который попал в девятку и не оставил шансов вратарю сопернику.

"Рух" проводит второй сезон в УПЛ. В потченном сезоне команда занимает 11 место в таблице. Вторую часть сезона руховцы начнут матчем против "Колоса".

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