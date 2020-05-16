Президент украинского клуба не считает предательством участие в чемпионате Польши

Олег Баран утверждает, что волейбол в Польше – сильнейший вид спорта. Фото Гал-инфо

Президент сильнейшего волейбольного клуба Украины, львовских "Барком-Летучих мышей" Олег Баран прокомментировал информацию о возможном участии клуба в чемпионате Польши.

"До 2014 года "Локомотив" играл в открытом чемпионате России, - говорит он в интервью Tribuna.com. - Австрийский "Инсбрук", с которым мы играли в еврокубках, в этом сезоне выступает в чемпионате Германии. Такая практика существует в мире и Европе. Мы тоже давно об этом думали и вели предварительные разговоры и с поляками, и с нашей Федерацией. Но понимали, что это путь, к которому надо подготовиться и технически, и физически, и ментально. Поэтому подходили к этому вопросу спокойно и планомерно.

Это никакое не предательство, а нормальная практика. Маркетингово это вариант НБА - если и нас, и немецкий "Берлин" возьмут. Это может быть решение о расширении лиги и разделение на два дивизиона. Уровень привлекательности волейбола выходит на более высокий уровень. Не забывайте, что Польша - двукратный чемпион мира. В них сильнейший вид спорта - именно волейбол".

"Спорт в Украине вообще переживает стагнацию, - говорит г-н Баран. - Одна из основных причин - отсутствие реального действующего законодательства для спонсорства и меценатства. В большинстве случаев это индивидуальные желания того или иного владельца. Нету законодательной нормы, которая могла бы собирать людей, создавать кооперацию, движение. Чтобы были городские команды, которые держались на средства предпринимателей. Это не дает развиваться никакому виду спорта. Волейболу в том числе.

Последствия просты. Некоторые команды финансируются из областных или городских бюджетов. Если человек, который болел за волейбол, уходит с должности, то волейбол умирает. Так было с "Новатором". И это может повториться с кем угодно. В Житомире многое держится на председателе областного совета, который любит футбол. Если завтра что-то изменится, то это сразу приведет к каким-то последствиям". Также надо понимать, что инфраструктура в Украине не позволяет вывести волейбол на другой уровень. Нам обещают, что будут построены залы в разных городах. Но даже в Киеве нет нормального волейбольного зала. Это не способствует тому, чтобы этот вид спорта активно прогрессировал.

Упоминавшийся выше харьковский "Локомотив" параллельно с чемпионатом России играл в украинской Суперлиге. Рассматривают такой вариант и во Львове.

"Харьковчане играли только плей-офф, а основную сетку не играли, - говорит Олег Баран. - Мы бы тоже так хотели. Будем согласовывать этот вопрос с исполкомом и Федерацией, чтобы найти какой-то компромисс. Это будет плюс для украинского волейбола вообще. Это даст возможность украинским игрокам иметь трамплин через украинский клуб в европейские чемпионаты и придаст еще большую силу нашей сборной".

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В Польше предложение привлечь к своему чемпионата клубы из Украины и Германии назвали привлекательной, но призвали дождаться завершения карантина.