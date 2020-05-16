Президент украинского клуба не считает предательством участие в чемпионате Польши

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 495
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 315
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 306
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2061
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1305
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1593
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1035
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2187
Фото
Все фото
11
15
11
9
10
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Видео
Все видео
В Греции между собой жестоко подрались болельщики
В Греции между собой жестоко подрались болельщики
Ястремская представила свою дебютную песню
Ястремская представила свою дебютную песню
На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко
На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко
Как умирали выдающиеся футбольные тренеры
Как умирали выдающиеся футбольные тренеры
Гол игрока из чемпионата Беларуси обсудили в Европе
Гол игрока из чемпионата Беларуси обсудили в Европе
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 495
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2187
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3312
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4149
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 378
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
суббота, 16 мая 2020 08:52

Президент украинского клуба не считает предательством участие в чемпионате Польши

  Комментировать
Президент украинского клуба не считает предательством участие в чемпионате Польши
Олег Баран утверждает, что волейбол в Польше – сильнейший вид спорта. Фото Гал-инфо

Президент сильнейшего волейбольного клуба Украины, львовских "Барком-Летучих мышей" Олег Баран прокомментировал информацию о возможном участии клуба в чемпионате Польши.

"До 2014 года "Локомотив" играл в открытом чемпионате России, - говорит он в интервью Tribuna.com. - Австрийский "Инсбрук", с которым мы играли в еврокубках, в этом сезоне выступает в чемпионате Германии. Такая практика существует в мире и Европе. Мы тоже давно об этом думали и вели предварительные разговоры и с поляками, и с нашей Федерацией. Но понимали, что это путь, к которому надо подготовиться и технически, и физически, и ментально. Поэтому подходили к этому вопросу спокойно и планомерно.

Это никакое не предательство, а нормальная практика. Маркетингово это вариант НБА - если и нас, и немецкий "Берлин" возьмут. Это может быть решение о расширении лиги и разделение на два дивизиона. Уровень привлекательности волейбола выходит на более высокий уровень. Не забывайте, что Польша - двукратный чемпион мира. В них сильнейший вид спорта - именно волейбол".

"Спорт в Украине вообще переживает стагнацию, - говорит г-н Баран. - Одна из основных причин - отсутствие реального действующего законодательства для спонсорства и меценатства. В большинстве случаев это индивидуальные желания того или иного владельца. Нету законодательной нормы, которая могла бы собирать людей, создавать кооперацию, движение. Чтобы были городские команды, которые держались на средства предпринимателей. Это не дает развиваться никакому виду спорта. Волейболу в том числе.

Последствия просты. Некоторые команды финансируются из областных или городских бюджетов. Если человек, который болел за волейбол, уходит с должности, то волейбол умирает. Так было с "Новатором". И это может повториться с кем угодно. В Житомире многое держится на председателе областного совета, который любит футбол. Если завтра что-то изменится, то это сразу приведет к каким-то последствиям". Также надо понимать, что инфраструктура в Украине не позволяет вывести волейбол на другой уровень. Нам обещают, что будут построены залы в разных городах. Но даже в Киеве нет нормального волейбольного зала. Это не способствует тому, чтобы этот вид спорта активно прогрессировал.

Упоминавшийся выше харьковский "Локомотив" параллельно с чемпионатом России играл в украинской Суперлиге. Рассматривают такой вариант и во Львове.

"Харьковчане играли только плей-офф, а основную сетку не играли, - говорит Олег Баран. - Мы бы тоже так хотели. Будем согласовывать этот вопрос с исполкомом и Федерацией, чтобы найти какой-то компромисс. Это будет плюс для украинского волейбола вообще. Это даст возможность украинским игрокам иметь трамплин через украинский клуб в европейские чемпионаты и придаст еще большую силу нашей сборной".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский клуб просится в чемпионат Польши

В Польше предложение привлечь к своему чемпионата клубы из Украины и Германии назвали привлекательной, но призвали дождаться завершения карантина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент украинского клуба не считает предательством участие в чемпионате Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Восстание узников подавили танками

Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 32373
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 6759
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 6264
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 6138
Жену Монатика подозревают в беременности
Жену Монатика подозревают в беременности
3
 Просмотров: 5634
Спорт
"Гент" с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов
"Гент" с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов Просмотров: 9
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
5
 Просмотров: 495
Звездный форвард проиграл в карты миллиона евро
Звездный форвард проиграл в карты миллиона евро Просмотров: 810
"Провожу последние годы в футболе": Милевский рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
"Провожу последние годы в футболе": Милевский рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры Просмотров: 576
В Греции между собой жестоко подрались болельщики
В Греции между собой жестоко подрались болельщики
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
Голосов: 413
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua