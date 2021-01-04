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понедельник, 04 января 2021 12:02

Президент "Маккаби" рассказал, при каком условии Абада перейдет в "Динамо"

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Президент &quot;Маккаби&quot; рассказал, при каком условии Абада перейдет в &quot;Динамо&quot;
Лиэль Абада близок к переходу в "Динамо". Фото: Оne.co.il

Владелец "Маккаби" Петах-Тиква Ави Лузон отпустит игрока команды Лиэл Абада в "Динамо", если пункты контракта о дисциплине и юрисдикции будут изменены.

По сообщению СМИ, игрок должен был прилететь в Украину во вторник, а теперь его прибытия ожидают только в четверг.

"Абада не сядет на рейс в четверг. Он является игроком "Маккаби" Петах-Тиква. Пока условия не изменятся, для нас нет переговоров", - цитирует Лузона Sport5.

Представителей израильского клуба не устраивает, что в контракте игрока будет пункт, который позволит штрафовать футболиста за опоздание на сборы и рассматривать все спорные вопросы в украинских судах.

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Лиэл Абада должен стать 1-м зимним новичком "Динамо". По сообщению СМИ, киевляне заплатят за него €5 млн.

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