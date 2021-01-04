Президент "Маккаби" рассказал, при каком условии Абада перейдет в "Динамо"

Владелец "Маккаби" Петах-Тиква Ави Лузон отпустит игрока команды Лиэл Абада в "Динамо", если пункты контракта о дисциплине и юрисдикции будут изменены.
По сообщению СМИ, игрок должен был прилететь в Украину во вторник, а теперь его прибытия ожидают только в четверг.
"Абада не сядет на рейс в четверг. Он является игроком "Маккаби" Петах-Тиква. Пока условия не изменятся, для нас нет переговоров", - цитирует Лузона Sport5.
Представителей израильского клуба не устраивает, что в контракте игрока будет пункт, который позволит штрафовать футболиста за опоздание на сборы и рассматривать все спорные вопросы в украинских судах.
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Лиэл Абада должен стать 1-м зимним новичком "Динамо". По сообщению СМИ, киевляне заплатят за него €5 млн.
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