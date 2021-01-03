"Милану" предложили купить Цыганкова

Виктор Цыганков удачно выступает в нынешнем сезоне. Фото "Футбол-24"

"Милану" предложили подписать полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова, сообщает CalciomercatoNews.

По информации источника, киевский клуб запрашивает за хавбека 35 млн евро.

Сообщается, что главная цель "Милана" – хавбек "Марселя" Флориан Товен, у которого заканчивается контракт с французским клубом в июне 2021 года.

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В нынешнем чемпионате Цыганков сыграл 12 матчей, в которых забил 8 мячей. Transfermarkt оценивает его в 19 млн евро.