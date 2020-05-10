Президент Аргентины сделал выбор между Марадоной и Месси

Марадона выигрывал Кубок мира в 1986 году. Месси играл в финале. Фото Рейтер

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал выбор между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и легендарным экс-игроком аргентинской сборной Диего Марадоной.

"Всегда есть спор о Месси и Марадоне, но это несправедливый спор, потому что это два разных способа игры в футбол. В то время сильно были важны лидеры в командах. И у Марадоны было всё, у него были сила, способности, он был боссом. Я видел, как он делает невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не сердятся, но я думаю, что сейчас футбол отличается, сегодня это другой футбол. Марадона — лучший игрок, которого я видел, определённо", — приводит слова Фернандеса TNT Sports.

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Марадона за свою карьеру выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллз Олд Бойз". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола.