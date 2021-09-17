Представили девиз зимних Олимпийских игр-2022

Организаторы представили официальный девиз зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Официальным лозунг Игр будет - "Вместе ради общего будущего" (Together for a Shared Future), сообщает сайт Олимпиады.

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Слово "Вместе" показывает, как человечество остается сильным, сталкиваясь с трудностями. А также указывает на путь их преодоления. "Для общего будущего" воплощает видение лучшей жизни и передает надежду и уверенность.

Девиз был выбран путем длительного процесса, который длился с мая по сентябрь 2020-го. Организаторы сначала отобрали 79 вариантов, но Смогли определить лучший.

Автор: Вeijing2022.cn

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля 2022 года. Продлятся они до 20 февраля. 4 марта стартуют зимние Параолимпийские игры, которые продлятся до 13 марта.