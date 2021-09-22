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четверг, 23 сентября 2021 00:03

Праздник испортили агрессивным поведением – Луческу о "Шахтере"

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Праздник испортили агрессивным поведением – Луческу о &quot;Шахтере&quot;
Мирча Луческу во второй раз разгромно проиграл "Шахтеру. Фото: "Спорт-Экспресс""

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче с "Шахтером" (0:3).

– Нечего комментировать. "Шахтер" был лучше. Была игра, которая могла и не состояться, потому что мы обладатели чемпионата и Кубка. Но они хотели добиться большего сегодня. Хоть и у нас были хорошие возможности в начале матча.

В такой игре один гол решает многое. Могли мы забить первый, тогда было бы по-другому. А так пропустили гол, сразу стало сложнее играть. Индивидуально хорошие игроки, индивидуальная техника, хорошие скорости. Они были индивидуально сильнее нас сегодня, в командных взаимодействиях.

Что мне не понравилось – атмосфера. Я так и не понял, почему выбегали на поле все со скамейки запасных. Почему так агрессивно все вели себя? Я это не могу понять. Зачем столько агрессии? Зачем столько зла? Выбегали на поле, на нашу территорию, когда праздновали гол. Поздравляю их с победой. Но есть моменты, которые мне не понравились.

Мы знали, как они будут играть. Я предупреждал игроков. Мы готовились хорошо к этому матчу. Пока выполняли, что я говорил, у нас было все хорошо, были и моменты у чужих ворот. Как только растеряли какие-то моменты, мы им дали почувствовать уверенность, они воплотили ее в забитый гол.

- За короткий промежуток времени во втором тайме пропустили дважды. Потеря концентрации?

– Тактические ошибки. Терять мяч в центре поля перед соперником. Как по мне, это был фол все-таки. Нас обвиняли, что мы давление оказываем на судей. Я смотрю по желтым карточкам, фолам, которые назначают в нашу сторону.

Считаю, каждый должен заниматься своими делами, говорить о своей команде и не распространяться на чужие команды. Мы не меняли судейские комнаты. Как по мне, это отсутствие фэйр-плей. Я их поздравляю. Хорошая команда, хорошо сыграли сегодня.

- Довольны ли вы игроками, которые вышли на замену?

– Они вышли при счете 0:3. Сложно что-то исправить, когда уже были допущены ошибки и проигрывали 0:3. Они что-то поменяли, потому что у нас было три момента, в которых могли забить, но было уже поздно.

- Через 11 дней матч в чемпионате. Он будет иным?

– Надеюсь, не будет этой агрессивной атмосферы, которая была сегодня. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением. Давно не видел, чтобы было столько агрессии, чтобы выходили на поле люди со скамейки запасных. Это неуважение к нам как к футбольной команде, – сказал Луческу в эфире "Футбол 1".

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28 и 29 сентября обе команды сыграют в еврокубках. А уже 3 октября сыграют между собой в чемпионате. Пока киевляне опережают соперника на 3 зачетных балла.

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