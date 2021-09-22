"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок

Динамовец Виктор цыганков считается самым дорогим игроком в составах обеих команд. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодня наконец с почти двухмесячным опозданием будет разыграно один из трех футбольных трофеев Украины - Суперкубок. "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Киевляне в прошлом году выиграли все трофеи в Украине. "Шахтер" остался ни с чем. Горняки поменяли тренера, чтобы исправить ситуацию. Однако после 8 туров нового первенства снова видят спину "Динамо".

Нестабильность в "Шахтере" подчеркивает недавнее поражение от молдавского "Шерифа" в Лиге чемпионов. Однако все может измениться, если горняки в ярком стиле смогут переиграть киевлян. Удастся ли им это - узнаем через 2 часа.

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Стали известны составы, в которых команды начнут матч.

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрик, Педриньо – Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан.

"Динамо": Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кенджера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Супряга.

Запасные: Бущан, Шабанов, Тымчик, Караваев, Вербич, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо.

Матч начался!

3 мин. "Шахтер" две минуты катал мяч в центре поля, но особых дивидендов не снискал.

5 мин. Исмаили шипом рассек голову своему партнеру Матвиенко. Неизвестно продолжит матч Николай.

8 мин. Марлос хотел разогнаться правым флангом, но Миколенко и Шапаренко съели его.

9 мин. Бойко чуть не наварил перед собственными воротами, но пронесло киевлян.

12 мин. Супряга !! Обыграл соперника на фланге и пробил в ближнюю штангу и попал в штангу. Цыганков не успел добить!

14 мин. Классную комбинацию разыграли динамовцы. Кенджера прошел по флангу, отдал под удар Буяльскому, тот бил под перекладину, но Пятов потянул.

16 мин. А Матвиенко таки вернулся на поле с забинтованной головой.

20 мин. Очевидно ошибочными были прогнозы относительно осторожной игры команд. Атакой на атаку отвечают соперники.

24 мин. Сидорчук неудачной передачей вперед просто отдает мяч сопернику.

26 мин. Марлос и Траоре разыграли быструю комбинацию и лишь в последний момент Забарный выбил мяч из-под ног у бразильского украинца.

29 мин. "Шахтер" постепенно перехватил инициативу. Больше с мячом дончане.

31 мин. ГОЛ! "Шахтер" открывает счет. Додо раскрутил на фланге Миколенко и отдал на Траоре. Тот головой в дальний угол открывает счет.

35 мин. Киевляне попытались быстро ответить, но ничего серьезного не создали.

36 мин. Сидорчук грубо сбивает Алана Патрика в центре поля. Без предупреждения пока.

39 мин. А вот Патрик получил предупреждение. Пихнул ни за что Де Пену.

42 мин. Странно. За первое же нарушение арбитр выписывает предупреждения Буяльскому.

44 мин. Де Пена сбивает Педриньйо и получает вторую командную желтую карточку. Перспективный штрафной у "Шахтера".

45 мин. Марлос пробил неточно.

Все, перерыв.

Второй тайм начался!

47 мин. Ого! Степаненко зарядил издали, Забарный зацепил мяч и тот врезался в стойку !!

51 мин. "Шахтер" 5 минут владел мячом, а динамовцы только наблюдали.

53 мин. ГОЛ! Цыганков поскупился на передачу Кенджере и получает второй гол. Исмаили убежал в контратаку и прострелил на Траоре и тот забивает в пустые ворота - 2:0.

Ух! Пятов парирует удар Де Пены с 5 метров! Это момент был!

59 мин. Марлон получает желтую карточку.

61 мин. ГОЛ! Сидорчук потерял мяч в центре поля и Патрик роскошным ударом забивает третий!

Пока "Динамо" не может забить, у горняков залетает каждый мяч.

67 мин. Три замены в "Динамо". Гармаш меняет Супряги Андриевский, вместо Сидорова и Караваев вместо Кенджеры

68 хв. Соломон замінив Марлоса в "Шахтарі".

70 мин. Витиньо заменил Де Пену.

75 мин. Теперь "Динамо" долго владело мячом, но даже до удара дело не довело.

77 мин. Кривцов получает желтую за грубую атаку против Гармаша.

78 мин. Сикан и Антонио меняют Траоре и Степаненко.

79 мин. И Цыганков на карточке. Ударил Матвиенко.

83 мин. "Шахтер" уже просто убивает время.

85 мин. Витиньо хорошо скинул под удар Буяльскому, но стеной стоят в своей штрафной игроки "Шахтера".

87 мин. А теперь удар Караваева так же заблокирован.

90 мин. Впервые ошибается в защите "Шахтер", но Гармаш не попал в ближний угол.

Забарный в добавленное время получает карточку за фол на Соломоне.

Все, свисток. Победа "Шахтера". Много голов забили горняки, как на такую игру. Где-то команде убавится.

28 и 29 сентября обе команды сыграют в еврокубках. А уже 3 октября сыграют между собой в чемпионате. Пока киевляне опережают соперника на 3 зачетных балла.