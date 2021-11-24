Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы снова митингуют
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы снова митингуют
Просмотров: 549
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 504
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 3915
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3096
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1179
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 945
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2142
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1098
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1836
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10351
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов
Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов
"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего
"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего
Почему "Динамо" проиграло "Баварии"
Почему "Динамо" проиграло "Баварии"
Мокрый снег не помешал - "Динамо" победило "Баварию"
Мокрый снег не помешал - "Динамо" победило "Баварию"
"Бавария" легко разгромила "Динамо"
"Бавария" легко разгромила "Динамо"
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2871
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4671
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1467
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1170
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2763
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 963
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 09:14

Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов

  Комментировать
Позор &quot;Ювентуса&quot; и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов
"Челси" возглавил группу. Фото: Reuters

Во вторник, 23 ноября, состоялись поединки пятого тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2021.

Отметим разгромную победу "Челси" над "Ювентусом" в этом туре. Лондонцы взяли реванш за поражение в Турине и вернули себе первое место в группе.

Результаты матчей

Группа Е

"Динамо" – "Бавария" – 1:2

Барселона" - "Бенфика" - 0:0

Положение команд: "Бавария" – 15 очков, "Барселона" – 7, "Бенфика" – 5, "Динамо" – 1

Группа F

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

"Янг Бойз" - "Аталанта" - 3:3

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" – 10 очков, "Вильярреал" – 7, "Аталанта" – 6, "Янг Бойз" – 4

Группа G

"Лилль" – "Зальцбург" – 1:0

евилья" - "Вольфсбург" - 2:0

Положение команд: "Лилль" – 8 очков, "Зальцбург" – 7, "Севилья" – 6, "Вольфсбург" – 5

Группа H

"Челси" - "Ювентус" - 4:0

"Мальме" – "Зенит" – 1:1

Положение команд: "Челси" – 12 очков, "Ювентус" – 12, "Зенит" – 4, "Мальме" – 1

В этом матче арбитр дважды назначал пенальти в ворота "Мальме". Второй – самый скандальный на 92-й минуте реализовал Ракицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" достойно проиграло "Баварии"

Киевское "Динамо" дома минимально проиграло мюнхенской "Баварии" и заняло последнее место в своем квартете. "Бенфика" и "Барселона" сыграли вничью, а значит, киевский клуб упустил шансы попасть даже в Лигу Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 181530
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 16506
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 10413
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 9324
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8910
Спорт
Зимой "Шахтер" снова попытается купить футболиста с невероятной фамилией
Зимой "Шахтер" снова попытается купить футболиста с невероятной фамилией Просмотров: 225
"Бавария" игралась с "Динамо", как кошка с мышкой – обзор украинской прессы
"Бавария" игралась с "Динамо", как кошка с мышкой – обзор украинской прессы
 Просмотров: 333
Сказал играть смело и с гордостью – Луческу
Сказал играть смело и с гордостью – Луческу Просмотров: 378
"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего
"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего
 Просмотров: 432
Почему "Динамо" проиграло "Баварии"
Почему "Динамо" проиграло "Баварии"
 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
3
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
3
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
2
Борьба продолжается. Зозуля трогательно поздравил с Днем достоинства и свободы
1
Усе організую
Голосов: 589
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть