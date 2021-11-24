Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов

"Челси" возглавил группу. Фото: Reuters

Во вторник, 23 ноября, состоялись поединки пятого тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2021.

Отметим разгромную победу "Челси" над "Ювентусом" в этом туре. Лондонцы взяли реванш за поражение в Турине и вернули себе первое место в группе.

Результаты матчей

Группа Е

"Динамо" – "Бавария" – 1:2

Барселона" - "Бенфика" - 0:0

Положение команд: "Бавария" – 15 очков, "Барселона" – 7, "Бенфика" – 5, "Динамо" – 1

Группа F

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

"Янг Бойз" - "Аталанта" - 3:3

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" – 10 очков, "Вильярреал" – 7, "Аталанта" – 6, "Янг Бойз" – 4

Группа G

"Лилль" – "Зальцбург" – 1:0

"Севилья" - "Вольфсбург" - 2:0

Положение команд: "Лилль" – 8 очков, "Зальцбург" – 7, "Севилья" – 6, "Вольфсбург" – 5

Группа H

"Челси" - "Ювентус" - 4:0

"Мальме" – "Зенит" – 1:1

Положение команд: "Челси" – 12 очков, "Ювентус" – 12, "Зенит" – 4, "Мальме" – 1

В этом матче арбитр дважды назначал пенальти в ворота "Мальме". Второй – самый скандальный на 92-й минуте реализовал Ракицкий.

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Киевское "Динамо" дома минимально проиграло мюнхенской "Баварии" и заняло последнее место в своем квартете. "Бенфика" и "Барселона" сыграли вничью, а значит, киевский клуб упустил шансы попасть даже в Лигу Европы.