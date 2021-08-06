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пятница, 06 августа 2021 09:49

Появился первый претендент на Месси

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Появился первый претендент на Месси
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Парижский ПСЖ заинтересован в услугах капитана сборной Аргентины 34-летнего Лионеля Месси.

Новый контракт звездного аргентинца с "Барселоной" сорвался в последний момент, рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

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"Месси находился в Барселоне для подписания контракта. Не было никакого напряжения - достигнуто полное взаимопонимание. Даже объявление о контракте было запланировано.

Однако "Барселона" сказала Лео, что все усилия заблокированы Ла Лигой, и они не могут подписать контракт сейчас. Проблемы у каталонцев также с подписанием других игроков.

Месси высоко ценит честность Лапорты. ПСЖ уже начал прямые переговоры с Месси", - говорится в сообщении.

5 августа "Барселона" объявила, что Лионель Месси покидает команду. Клуб не может зарегистрировать новый контракт игрока.

Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Среди возможных вариантов продолжения карьеры - МЛС, "МЮ" и возвращение в Аргентину.

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