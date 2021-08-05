Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси официально покинул "Барселону".

Каталонский клуб объявил, что не смог договориться с футболистом о новом контракте.

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"Несмотря на то, что клуб и Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, через экономические и структурные препятствия, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Месси больше не будет представлять "Барселону". Стороны несут глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока выполнить не удастся. "Барса" от всей души благодарит игроку за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", - говорится в заявлении клуба.

Контракт Месси с "Барселоной" закончился после завершения предыдущего сезона. Всего аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель десять раз выиграл с "Барселоной" Ла Лигу, семь раз Кубок и оси раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза был победителем Суперкубка УЕФА и Клубный Кубка мира.