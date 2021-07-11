Показали эмоции Месси после первого трофея с Аргентиной

Месси выиграл 38 трофеев с "Барселоной". Фото: Reuters

Лионель Месси в 33 года выиграл первый в жизни трофей со сборной Аргентины. В финале Копа Америка Аргентина победила Бразилию - 1:0.

Месси со сборной постоянно проигрывал или на ранних этапах, или уже непосредственно в финале. Так, в 2014 году, когда южноамериканцы уступили в финале сборной Германии после гола Гетце.

Так же Месси проиграл в 2015 году в Копа Америка. На Кубках мира 2010 и 2018 Аргентина выбывала на ранних стадиях турнира.

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Лионель Месси наибольшее количество раз - 6 выигрывал "Золотой мяч". У его ближайшего преследователя Криштиану Роналду - 5 побед в конкурсе. Месси всю жизнь играет за один клуб - "Барселону".