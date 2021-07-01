Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси официально остался без клуба.

Контракт аргентинца с "Барселоной" завершился 30 июня. Теперь Месси получил статус свободного агента, сообщает "Футбол 24".

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По информации СМИ, Месси и "Барселона" все же продолжат сотрудничество до 2023 года. Об этом должны сообщить на следующей неделе. Сейчас же форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая выступает в Копа Америка-2021.

В прошлом сезоне Лео хотел попрощаться с "блаугранас", но тогдашнее руководство клуба вынудило свою звезду остаться.

Лионель Месси находится в структуре Барселоны с 2000 года, а за первую команду начал играть в 2005-м. Всего в активе Месси 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.