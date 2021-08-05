Месси отказался подписывать новый контракт с "Барселоной"

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" рискует потерять своего капитана 34-летнего Лионеля Месси.

Аргентинский футболист не хочет подписывать новый контракт с каталонцами, сообщает Marca.

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Последняя встреча с президентом сине-гранатовых Жоан Лапорта заставила аргентинца пересмотреть свои взгляды на прошлые договоренности с клубом

Лапорта, почувствовав лояльность со стороны Месси, попросил аргентинца пойти на очередное снижение зарплаты. До этого стало известно, что стороны уже достигли соглашения.

Прошлый контракт Месси с "Барселоной" закончился в конце июня.

Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В прошлом сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

"Барселона" в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021.