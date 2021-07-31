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суббота, 31 июля 2021 20:36

Сексуальная жена Месси показала фигуру в купальнике
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Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела Рокуццо поделилась новыми фото с отдыха.

Девушка опубликовала в Instagram снимки, где она в купальнике стоит рядом с мужем, демонстрируя стройную фигуру.

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"Прекрасный остров La Isla Bonita", - подписала фото Рокуццо.

Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела поделилась новыми фото с отдыха. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела поделилась новыми фото с отдыха. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела поделилась новыми фото с отдыха. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела поделилась новыми фото с отдыха. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела поделилась новыми фото с отдыха. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян поразила фанатов соблазнительным архивным кадром. Звезда реалити показала в Instagram, как выглядела в купальнике более 20 лет назад.

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