Сексуальная жена Месси показала фигуру в купальнике

Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела Рокуццо поделилась новыми фото с отдыха.
Девушка опубликовала в Instagram снимки, где она в купальнике стоит рядом с мужем, демонстрируя стройную фигуру.
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"Прекрасный остров La Isla Bonita", - подписала фото Рокуццо.
Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян поразила фанатов соблазнительным архивным кадром. Звезда реалити показала в Instagram, как выглядела в купальнике более 20 лет назад.
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