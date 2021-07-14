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среда, 14 июля 2021 19:35

Месси сократят зарплату наполовину

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Месси сократят зарплату наполовину
У Месси будет контракт на 5 лет. Фото: Reuters

"Барселона" и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения о новом контракте, сообщает Sport.es.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. 34-летний футболист согласился на снижение зарплаты на 50%. Месси принял условия "Барселоны", поскольку понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и должен первым показать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.

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В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.

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