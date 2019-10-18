Появилось фото официального мяча Евро-2020

Официальный мяч Евро-2020 покажут фанам в ноябре. Фото: Footy Headlines

В сети показали, как будет выглядеть официальный мяч Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Его назвали Uniforia, что характеризует предстоящий чемпионат, который будет уникальным, сообщают в медиапортале Footy Headlines.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия может впервые попасть на Евро

Мяч изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018. Дизайн Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с черными элементами, а также голубыми, желтыми и розовыми полосками.

Официально мяч представят публике в ноябре этого года.



Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по футболу 2020 года. 11 октября наша команда победила в Харькове Литву - 2:0, а 14 октября обыграла Португалию в Киеве - 2:1. Команда имеет 19 очков после семи поединков и досрочно заняла первое место в группе.