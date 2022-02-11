Появились подробности употребления допинга российской фигуристкой на Олимпиаде

Камила Валиева употребляла допинг до начала Олимпиады. Фото: Instagram.com

Российскую фигуристку 15-летнюю Камилу Валиеву поймали на употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине.

25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге у фигуристки взяли пробу. 8 февраля аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, который является аналогом всем известного мельдония, сообщает Sport.ua.

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Валуеву отстранили от соревнований. Она успешно это опротестовала и получила допуск к тренировкам. Теперь Международный олимпийский комитет (МОК) подал протест в Арбитражный спортивный суд Лозанны (CAS) с целью оставить в силе отстранение.

Выездная комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой не позднее 15 февраля, то есть до старта личного турнира фигуристок на Олимпиаде.

Юридических оснований отобрать у сборной ОКР "золото" командного турнира нет. Рассмотрение этого дела может длиться несколько месяцев, и вероятность того, что по его итогам золото у ОКР будет отобрано, высока. Как и возможность того, что CAS Валиеву к личному турниру Олимпиады не допустит.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.