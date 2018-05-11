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пятница, 11 мая 2018 14:13

Появились подробности скандального договорного матча "Металлист" - "Карпаты"

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Появились подробности скандального договорного матча &quot;Металлист&quot; - &quot;Карпаты&quot;
Ефремов вспомнил давний поединок. Фото из соцсети

Бывший генеральный директор "Карпат" Александр Ефремов рассказал о договорном матче "Металлист" - "Карпаты" (4: 0), который состоялся в 26-м туре высшего дивизиона сезона-2007/08.

"Как началась история этого скандального матча? Дыминский чувствовал, что что-то не так. Взял Сергея Лащенкова (экс-защитник" Карпат "- прим. Tribuna.com) за ребро и записал разговор с ним. Я сказал, что вся эта история очень плохо пахнет. Я рассказал ее тогдашнему первому вице-президенту ФФУ Александру Бандурко и отдал ему диск. Видимо, он посоветовался с Григорием Суркисом и все закрутилось.

Говорят, что за несколько недель до решения суда Ярославский приехал к Суркису с предложением. Он оплачивает самолет. Летят во Львов за Дыминским, в Донецк за Ахметовым, а затем в Лозанну. Там отзывают документы и подписывают мировую. Суркис подумал и отказал. Его ситуация устраивала. Он получил свои дивиденды.

Футболистам деньги не такие большие предлагали - по 10 000 долларов

Дыминский - сторонник честной игры, а здесь его обвиняют в договорном матче. Кроме Лащенкова он поговорил со всеми игроками и они все раскрылись. Больше всего он разозлился на Ищенко.

Футболистов поставили перед фактом - либо они берут деньги, либо их отдают арбитру, а самих игроков в асфальт. "Карпаты" проиграли тот матч. Дыминский очень обиделся. Некоторых игроков он воспитывал, как детей, а они его предали. Какие игроки? Федоров, Самсон Годвин, Кобин, Ищенко. Николай, как капитан, принимал решения. Ему стоило позвонить Дыминскому и сказать обо всем.

Единственный Налепа не взял денег. Он промолчал, но ничего не взял. У него есть мораль. И деньги не такие большие им предлагали - по 10 000 долларов. В целом это 120-150 тысяч. И для 4 арбитров - это большая сумма. Вообще, всю эту систему работы с судьями контролировали из самых высоких кабинетов Дома футбола, - сказал Ефремов в интервью FootballHub.

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Александра Ефремова на три года дисквалифицировали от любой футбольной деятельности за матч "Металлист" - "Карпаты". Он подал в суд в Лозанне и его оправдали.

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