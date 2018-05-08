Появились новые подробности о состоянии здоровья Алекса Фергюсона

В последний раз Фергюсон появлялся на публике неделю назад - на прощальном матче Венгера. Фото: eurosport

Состояние легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона улучшилось. Он вышел из комы и уже разговаривал с родственниками.

"Шотландец показывает ранние признаки выздоровления после того, как перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

Фергюсон остается в отделении интенсивной терапии. Однако улучшение состояния вчера позволило ему пообщаться с родственниками и друзьями.

После общения с экс-тренером МЮ его близкие сообщили, что реакция организма на лечение дает повод для оптимизма. В то же время, они понимают, что выздоровление Фергюсона займет определенный срок. Он постоянно находится под контролем врачей, а лечение не форсируется", - сообщает sportarena.com.

Фергюсон в последний раз появлялся на публике на прошлой неделе, провед честь главного тренера Арсенала Арсена Венгера, который сыграл последний матч с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

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Легендарный шотландец попал в больницу с кровоизлиянием в мозг. Ему сделали операцию, которая прошла успешно. Однако точные прогнозы врачи пока давать не берутся.