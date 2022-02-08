Повторяет за Усиком. Джошуа тоже сыграл в футбол

Британский боксер Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Будущий соперник Александра Усика британский боксер Энтони Джошуа тоже сыграл в футбол.

Правда, не в большой, а в пляжный. И не на профессиональном уровне, а с друзьями. О чем сообщил в Instagram.

"Из любви к игре", - подписал видео Джошуа.

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Подписчики отметили, что Энтони повторяет за Усиком. "Усик тоже недавно играл в футбол. Совпадение?" - один из комментариев.

Александр сыграл за житомирское "Полесье", выйдя во втором тайме товарищеского матча с "Вересом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Throwback Fighter 🧠 (@anthonyjoshua)

Александр Усик решил готовиться к следующему бою не только в зале, но и на футбольном поле. Боксер принимает участие в межсезонном турнире в составе "Полесья". Следующим соперником Усика должен стать Энтони Джошуа, у которого украинец отобрал чемпионские пояса.