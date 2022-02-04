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пятница, 04 февраля 2022 21:10

"Сбылась мечта детства" - Усик оценил свой дебют за "Полесье"

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&quot;Сбылась мечта детства&quot; - Усик оценил свой дебют за &quot;Полесье&quot;
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по боксу Александр Усик дебютировал за футбольный клуб "Полесье".

Как рассказал сам спортсмен, он знал, что выйдет на замену во втором тайме матча с "Вересом", который закончился со счетом 1:1.

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"Эмоции зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, то было пару контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и думаешь: "Ты аккуратней там".

Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. А сейчас в 35 лет сбылась мечта детства - и я сыграл за профессиональную команду.

Около 20 мин. поиграл, кажется. Мы говорили с Юрием Калитвинцевым, что, может, выйду в старте. Говорю: "Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить". В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами - это другое. Я смотрел за позицией, где буду играть", - цитирует Усика студия Winter Studio.

Александр Усик решил готовиться к своему следующему бою не только в зале, но и на футбольном поле. Боксер принимает участие в межсезонном турнире в составе "Полесья".

Следующим соперником Усика должен стать Энтони Джошуа, у которого украинец отобрал чемпионские пояса.

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Дата
04
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