Потеря для Шевченко. Капитан "Дженоа" покинет команду

Доминико Кришито имеет опыт выступлений за сборную Италии. Фото: Instagram/criscito

Капитан "Дженоа" 35-летний Доминик Кришито покинет команду.

Кришито договорился о контракте с канадским "Торонто", сообщает инсайдер Николо Скира.

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Опытный защитник решил доиграть нынешний сезон в команде Андрея Шевченко. Переход в Торонто состоится летом. Кришито подпишет контракт на один год с зарплатой €3 млн.

Капитан "Дженоа" в этом сезоне провел 16 поединков во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

6 января "Дженоа" сыграет в гостях против "Сассуоло". Начало игры в 17:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.