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пятница, 10 декабря 2021 11:33

Постоянное "нытье" перед матчем - Шевченко потролили перед дерби Генуи

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Постоянное &quot;нытье&quot; перед матчем - Шевченко потролили перед дерби Генуи
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Фото: REUTERS

Наставника "Дженоа" 45-летний Андрея Шевченко потролили в Италии накануне дерби Генуи.

Тренер "Сампдории" Роберто Д'Аверс устроил психологическое давление на своего украинского коллегу.

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"Я не люблю вмешиваться в чужие дела. С приходом Шевченко "Дженоа" играет по схеме 5-3-2, но мы должны думать о себе. Если какие-то трудности и есть, то мы увидим это в игре. В их подготовке к матчу всегда отмечается, что им не хватает игроков, но мы никогда не искали оправданий. Мы никогда этого не делали. Они играют дома, поэтому скорее всего начнут сильно, но я не помню, чтобы какая-то команда ждала в дерби. Думаем о себе и мы отдаем себе отчет, как выйти на поле для достижения результата", - цитирует Д'Аверсу Italy24.

Матч "Дженоа" – "Сампдория" состоится 10 декабря. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице команда Шевченко занимает предпоследнее 19 место в таблице. "Грифоны" получили только одно очко в четырех матчах под руководством украинского тренера.

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