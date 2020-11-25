После решения УЕФА Цыганык предлагает Украине отказаться от участия в Лиге наций

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Футбольный журналист телеканала "2+2", ведущий программы "Про футбол" Игорь Цыганык, реагируя на решение УЕФА о техническом поражении Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией, предложил отказаться от участия в турнире Лига наций.

Об этом он сообщил в Twitter.

"А может нам не нужно больше играть в Лиге наций? Если к нам такое отношение со стороны УЕФА, то возможно нам лучше отказаться от такого турнира?", - написал он.

Напомним, сегодня, 25 ноября, УЕФА вынес решение, которым присудил украинской сборной техническое поражение в отменённом матче 6-го тура Лиги наций.

Канал "2+2" входит в медиа холдинг "1+1", который на 25% через компанию Bolvik Ventures LTD принадлежит семье Суркисов.