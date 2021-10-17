После пропущенного мяча вратарь избил своего же защитника

Команда Маккари доигрывала матч в численном меньшинстве. Фото: "Гленторан

Голкипер "Гленторана" Арон Маккари в матче 9-го тура чемпионата Северной Ирландии с "Колрейном" (2:2) ударил защитника своей команды после пропущенного гола.

На 80-й минуте встречи игроки "Колрейна" сравняли счёт, после чего разъярённый Маккари бросился к защитнику Бобби Бёрнсу и ударил его в лицо. Одноклубник Арона упал, однако вратарь не угомонился и продолжил что-то высказывать лежащему игроку. На эпизод отреагировал судья и показал красную карточку Маккари.

На видео этот эпизод начиная с 6 минуты 30 секунды.

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В итоге матч завершился вничью. "Гленторан" набрал 13 очков в восьми встречах и занимает шестое место в таблице, "Колрейн" (15) находится на четвёртой строчке.