После Евро Малиновский рискует пропустить длительный срок

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: "Футбум"

Один из лидеров сборной Украины и "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский рискует пропустить всю предсезонную подготовку.

Малиновский может в ближайшее время принять решение об операции, сообщает Tutto Atalanta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сборная Украины и Шевченко неудачно выступили на Евро

Решение о хирургическом вмешательстве из-за грыжи живота будет приниматься в ближайшие дни врачами "Аталанты".

Восстановление после операции займет около 40 дней. Он может вернуться в середине августа, а 22 августа начнется новый сезон Серии А.

Руслан Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020/21, кроме 1/4 финала против Англии. Малиновский выступает в Серии А с лета 2019 года. Перед этим играл за "Генк", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтер".