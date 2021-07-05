После Евро Малиновский рискует пропустить длительный срок

Один из лидеров сборной Украины и "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский рискует пропустить всю предсезонную подготовку.
Малиновский может в ближайшее время принять решение об операции, сообщает Tutto Atalanta.
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Решение о хирургическом вмешательстве из-за грыжи живота будет приниматься в ближайшие дни врачами "Аталанты".
Восстановление после операции займет около 40 дней. Он может вернуться в середине августа, а 22 августа начнется новый сезон Серии А.
Руслан Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020/21, кроме 1/4 финала против Англии.
Малиновский выступает в Серии А с лета 2019 года. Перед этим играл за "Генк", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтер".
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